Gobierno Bolivariano despliega acciones para garantizar la paz y tranquilidad del Pueblo

Rafael Velásquez

Dic 27, 2025

Ciudad MCY.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ratificó el compromiso del Gobierno Bolivariano de desplegar diversas acciones dirigidas a garantizar la seguridad del pueblo venezolano.

Las declaraciones las dio durante un recorrido por las calles de Caracas, en el cual supervisó puntos de control y el despliegue del patrullaje nocturno.

“Nosotros estamos haciendo nuestra parte, garantizar la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos y las venezolanas”, enfatizó.

El también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, resaltó el ambiente de tranquilidad y paz en las calles caraqueñas.

Durante su desplazamiento por la ciudad de Caracas, el ministro verificó la disposición de los Órganos de Seguridad Ciudadana, al tiempo que compartió con los ciudadanos que se encontraban en las calles paseando o disfrutando de la temporada navideña.

