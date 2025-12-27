Tigres dejó tendido a Bravos

Ciudad MCY.-Los Tigres de Aragua dejaron en el terreno a los Bravos de Margarita en el primer encuentro de la última semana de la ronda regular, tras imponerse 2 carreras por 1, luego de 10 entradas disputadas en el estadio José Pérez Colmenares.

El desafío se fue a entradas extras sin movimiento en la pizarra (0-0) gracias a un extraordinario trabajo de los lanzadores, iniciando por Jean Pinto. El abridor bengalí completó cinco episodios, en los cuales solamente se le embasaron cuatro bateadores de 18 que enfrentó: tres por indiscutibles y uno por boleto. Por parte del bullpen, trabajaron Christian Suárez (1.0 IP), Edwar Colina (1.0 IP), Carlos Guzmán (1.0 IP), Ronnie Williams (1.0 IP), Jonathan Vargas (0.1 IP) y José Guédez (0.1 IP), quien se adjudicó el triunfo. El revés fue a la cuenta de Alfred Gutiérrez (0-2).

En la parte ofensiva, Jermaine Palacios fue el más destacado tras irse de 4-2 con una carrera empujada. Mientras que José “Cafecito” Martínez se fue de 3-2, con su doble 115 de por vida, superando al mítico David Concepción en ese apartado. Leobaldo Cabrera terminó recibiendo el boleto que impulsó la del gane desde tercera por la vía del «caballito».

Con este resultado, los bengalíes se pusieron arriba en la serie particular ante los isleños 4-3 y su balance general quedó en 27-28. El último desafío de la ronda regular será mañana, nuevamente contra la novena de Margarita, en el estadio José Pérez Colmenares a las 5:30 p. m.

Prensa TIgres de Aragua | FOTO CORTESÍA