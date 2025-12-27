Condecorada la Brigada Internacional Cuba-Venezuela por apoyo brindado al pueblo cubano ante devastador Huracán Melissa

Ciudad MCY.- Este viernes en el Palacio de Miraflores, fue condecorada la Brigada Internacional Cuba-Venezuela con la Orden al Mérito Constructores y Constructoras de la Patria «Antonio José de Sucre» por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su destacada labor durante el paso devastador del Huracán Melissa.

El jefe de Estado se dirigió a la delegación dando un especial reconocimiento. «Quería saludarlos para agradecer el tremendo esfuerzo que ustedes han hecho durante varias semanas para apoyar al pueblo de Santiago y de Oriente en Cuba. Realmente, el trabajo que ustedes han hecho lo llena uno de inspiración, porque la fuerza es la solidaridad. Es la fuerza que nos mueve. El pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela y en toda América Latina son un solo pueblo».

Tras un recuento de importantes hazañas revolucionarias entre Simón Bolívar y Martí, del Comandante Fidel y del Comandante Chávez; el Mandatario Nacional destacó el espíritu de la solidaridad que reina entre ambos países.

«Nosotros también somos un pueblo que nos estamos forjando en el espíritu de la solidaridad. Así que es muy significativo que hayan ido nuestros muchachos de Corpolec, Industria Eléctrica del Estado», refirió.

El presidente Maduro exhortó a los trabajadores del Estado a mantenerse en «solidaridad permanente y activa, sin bajar nunca la guardia, permanentemente», dijo explícitamente.

¡Que viva Cuba y Venezuela! ¡Que viva Fidel y Chávez! ¡Que viva Bolívar y Martí! ¡Hasta la victoria siempre!, fueron las palabras de despedida el Presidente Nicolás Maduro luego de este importante reconocimiento otorgado a estos héroes venezolanos.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA