Petro exige a EEUU la liberación del presidente Nicolás Maduro

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó este martes un enérgico llamado al gobierno de los Estados Unidos para la devolución inmediata del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a al país.

Petro condenó la incursión militar ocurrida el pasado 3 de enero, calificándola como un ataque directo contra la soberanía de Venezuela y un precedente peligroso para América Latina.

Durante un acto público en Bogotá, el mandatario colombiano criticó el operativo que resultó en la captura de Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

«Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, no es un acto contra un hombre; es un acto contra un país y contra la concepción de justicia que defendemos en nuestra región», sentenció Petro.

Marcando una clara distancia entre la visión jurídica latinoamericana y la tradición anglosajona.

​CITA DE ALTO NIVEL EN LA CASA BLANCA

Estas declaraciones se producen en la antesala de una reunión clave: el presidente Petro tiene previsto reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

Se espera que la situación de Venezuela y el estatus de los detenidos sean puntos centrales de la agenda bilateral.

Tras el operativo militar que afectó zonas civiles y militares en Miranda, Aragua, La Guaira y la capital venezolana, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron trasladados a un tribunal federal en Manhattan. Ante el juez Alvin K. Hellerstein, ambos se declararon inocentes de los cargos imputados.

La crisis ha generado una ola de reacciones globales. El Secretario General de la ONU, António Guterres, a través de sus representantes, afirmó que Estados Unidos no cumplió con las normas del derecho internacional durante la operación militar

FUENTE : RADIO MIRAFLORES

FOTO : CORTESÍA