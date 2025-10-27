Petro tacha de «criminal y arbitrario» el intento de Leopoldo López de vincularlo con narcos

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó este lunes de «criminal y arbitrario» el intento del opositor venezolano Leopoldo López de vincularlo con la «estructura criminal» de la que supuestamente hace parte el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario», expresó Petro en la red social X.

El opositor venezolano acusó hoy a Petro de convertirse «en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro» y sugirió que eso pueda darse porque pertenezca «a la misma estructura criminal».

«Lo que sorprende es que Petro se ha convertido en el primer vocero internacional en apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro y, por supuesto, que eso debe tener una motivación detrás: o Petro es parte de esa misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés que lo esté beneficiando», dijo López en una rueda de prensa en Madrid, donde está exiliado desde 2020.

López recordó que desde la oposición llevan años advirtiendo que Maduro hace parte de una estructura criminal que se dedica al narcotráfico, al contrabando, a la minería ilegal y al comercio ilegal de hidrocarburos, por lo que aplaudió que Estados Unidos reconozca como terrorista al Cartel de los Soles y la supuesta involucración de Maduro en este grupo, cuya existencia es puesta en duda.

EFE | FOTO CORTESÍA