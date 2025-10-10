Iniciaron Trabajos de Rehabilitación del Palacio Campo Elías

CUIDAD MCY.-Siguiendo las políticas del Gobierno municipal de Ribas, orientadas por el Alcalde Juan Carlos Sánchez, de embellecimiento de la ciudad, se iniciaron los trabajos de rehabilitación del área externa del Palacio Campo Elías, sede del Sistema Nacional de Orquestas núcleo La Victoria.

Durante el recorrido por estos espacios, el ingeniero Gerson Quiroz, Presidente de Ciudad Heroica, explicó que en esta etapa las cuadrillas, están realizando la conformación de la superficie exterior, “se está realizando la rehabilitación y la restauración de lo que es el frontis externo tanto principal como laterales del Palacio Campo Elías”.

Estos trabajos incluyen, resanar las paredes y acondicionamiento de testigos, además de hacer el recubrimiento con esmalte a base de agua de lo que son todos los protectores de la ventana, al igual que el recubrimiento con pintura de caucho de todo el exterior del frontis del Palacio.

Con la rehabilitación de este espacio se estarán beneficiando todos los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, que hacen vida dentro del Sistema, recuperando no solo un espacio histórico, sino cultural donde hacen vida un gran número de personas en formación musical.

ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: CORTESÍA