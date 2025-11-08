Ciudad MCY

Plantan más de 32 mil árboles en todo el territorio venezolano

PorMilexis Pino

Nov 8, 2025

CUIDAD MCY.-Un total de 32 mil 566 árboles fueron plantados en 123 hectáreas de todo el territorio venezolano, durante la jornada nacional de reforestación que impulsó la Gran Misión Madre Tierra Venezuela. La jornada incluyó especies forestales y frutales priorizadas, en áreas geográficas estratégicas, incluidos apamates, samanes, mata de ratón, araguaneyes, caobas y carocaros.

También, se añadieron árboles de mamón, bucares, ejemplares de mijao, además de tecas, cedros, mereyes, ceibas y plantas de café, entre otras variedades, destinadas a fortalecer la cobertura vegetal y áreas vulneradas.

De esta manera, las 24 regiones del país aportaron a la jornada con especies nativas, entre las que destacan: Aragua, con cuatro mil en 10 hectáreas; Portuguesa,  cuatro mil en 10 hectáreas; Yaracuy, tres mil 124 en 14 hectáreas; Barinas, tres mil 25 en 3,9 hectáreas; Carabobo, 2 mil 500 en 6 hectáreas, entre otros.

En el evento, participaron los consejos ecosocialistas, el Poder Popular organizado, ambientalistas, ecologistas y voluntarios. Esto es un esfuerzo nacional por restaurar ecosistemas degradados, así como proteger las cabeceras de los ríos, fortalecer la seguridad hídrica y la biodiversidad, en consonancia con los compromisos globales para mitigar los efectos del cambio climático.

Así, junto a la Misión Árbol, la Compañía Nacional de Reforestación (Conare), el Instituto Nacional de Parques (Inparques), bomberos forestales, guardaparques, brigadistas juveniles y comunidades organizadas, se suman a la iniciativa del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Fuente Radio Miraflores | FOTO CORTESÍA

