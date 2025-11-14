Plantean conformación de liga de juristas para la defensa del Derecho Internacional ante las amenazas de los EEUU en el Caribe

CIUDAD MCY. – El secretario del Consejo de Paz, Jorge Rodríguez, destacó que, dentro de las propuestas descritas en el documento final para la garantía de paz en el Caribe, ante las amenazas que se presentan en la región por parte de los Estados Unidos de América, está el planteamiento de la conformación de una red amplia de juristas para la defensa del Derecho Internacional

Asimismo, aseveró que con esta acción se tiene el objetivo de evaluar los medios necesarios para presentar antes las instancias internacionales competentes, una denuncia por el uso de la fuerza que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos en el Mar Caribe.

Durante la actividad, agradeció a los más de 100 juristas del mundo y de Venezuela, que están representando a 35 países que se han dado cita en este encuentro tan importante.

Por otra parte, expresó que las personalidades que estuvieron presentes «en la ciudad Caracas, la ciudad de la paz, pero también la ciudad de la valentía y la rebeldía sin límites», se han dedicado a estudiar cada uno de los puntos resaltados en el oficio final que ha sido entregado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para el resguardo de la seguridad de la Nación.

