¿Podría estar cerca el fin de la escritura a mano?

CIUDAD MCY.- Padres, educadores y otros defensores de la caligrafía llevan años lamentando el fin de la escritura a mano. Hace décadas que el correo electrónico empezó a dejar atrás a las cartas y tarjetas. Luego aparecieron los smartphones, y nuestra dependencia de las notas de papel, los calendarios de pared y los recordatorios en papel disminuyó.

Cada vez más niños están expuestos a iPads y computadoras junto con los lápices. Y en los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha hecho que los humanos apenas necesiten pensar, por no hablar de anotar algo. Por este motivo cada vez hay más riesgos de que la escritura a mano este condenada a desaparecer.

Aunque los lamentos y las emociones están a flor de piel, los argumentos a favor de la escritura a mano son más fuertes que nunca. Sin embargo, existen argumentos a favor de la escritura que pasan por alto y la necesidad solo aparece cuando los niños aprenden aprender a sostener un lapiz en la mano, luego la tecnología te lleva a que el hábito pueda desaparecer, pero utilizarlo tiene ventajas reales.

¿Qué perdemos si dejamos de escribir a mano?

Según Karen Ray, profesora de terapia ocupacional en la Universidad de Newcastke en Australia, hay algunas pruebas de que los nativos digitales están menos preparados para la escritura en contraste con los estudiantes del pasado, según Karen Ray. Un estudio realizado en el 2021, examinaba si los niños que crecieron con dispositivos contaban con la misma motricidad fina que los que no.

Aunque esos estudiantes alcanzaban los niveles de rendimiento esperados en las pruebas de destreza manual, su competencia motora general era inferior a las normas anteriores. En última instancia, los investigadores plantearon la hipótesis de que el tiempo dedicado a sostener dispositivos en lugar de lápices podría estar influyendo en que los niños tuvieran todas las habilidades motrices necesarias para aprender a escribir a mano cuando entraran a la etapa escolar inicial.

Ahora bien, si los niños siempre tienen acceso a los dispositivos, ¿realmente importa que sepan escribir con las manos? La respuesta es sí y no. Si algo nos han enseñado los últimos años de trabajo nómada digital y programación es que, profesionalmente, la escritura a mano puede no ser tan necesaria en muchos campos. El problema radica en que aprender a escribir a mano puede ser necesario para aprender todo lo demás “aún no sabemos lo que perdemos en términos de alfabetización al restarle importancia a la fluidez de la escritura a mano”, añade Ray.

Expertos concuerdan sobre si el pánico moral en torno a la enseñanza de la escritura estaba justificado. Mientras otros apoyan, el hábito de la escritura por los beneficios cognitivos más no necesariamente el de la letra cursiva. Ayuda a los alumnos a aprender a leer, y lo más probable es que si tienen que pensar en algo el tiempo suficiente para escribirlo, lo recuerden mejor que si lo escriben en aparatos digitales.

Por su parte, Robert Wiley, profesor de psicología de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, en sus investigaciones se ha centrado en cómo procesa el cerebro el lenguaje escrito. «No en un sentido absoluto; la gente no va a ser analfabeta. Pero, algunos niños les costará más aprender porque les falta esa práctica».

EL FOCO | FOTO CORTESÍA