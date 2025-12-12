Sabores de Aragua estrenan hogar en la Ruta Heladería

Autoridades regionales presentaron este espacio recreativo en Girardot, pensado para impulsar la economía local y brindar nuevas opciones de esparcimiento a las familias aragüeñas

CIUDAD MCY.-Los aromas, colores y texturas de Aragua ahora tienen un punto de encuentro en la recién inaugurada Ruta Heladería, ubicada en el Parque Ejército Las Ballenas, concebida como una vitrina del talento y la producción local.

El espacio abrió sus puertas en un acto encabezado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, acompañada por la autoridad única para Asuntos de la Mujer, Gipsy Colmenares; la primera dama del municipio Girardot, Cinzia Machín de Morales; la presidenta de la Ruta Heladería Aragua, D´yerling De Jesús, y representantes del sector productivo regional.

Durante su recorrido por las instalaciones, Sánchez destacó que este proyecto forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la identidad aragüeña, impulsar la primera transformación productiva y ofrecer alternativas de recreación accesibles en la “Gran Maracay”.

“Hoy estamos inaugurando los helados Aragua, la Ruta Heladería. Me acompaña D’yerling De Jesús, presidenta de esta cadena que, Dios permita, va a expandirse a lo largo y ancho del territorio aragüeño, fortaleciendo la primera transformación”, expresó con alegría la mandataria aragüeña.

Asimismo, la Gobernadora destacó la emoción que genera este tipo de iniciativas, especialmente por el impacto positivo que tiene en los más pequeños.

“Nos reconforta la alegría de ver cada niño, cada niña, con su sonrisa. Esto forma parte de la cuarta transformación, que habla del hecho social, del encuentro de la familia. Hoy abrimos este extraordinario espacio, resultado de cuatro meses de esfuerzo”, afirmó.

De igual forma, informó que, en la actualidad, la Gobernación de Aragua mantiene conversaciones con el Poder Popular para ampliar este tipo de iniciativas hacia nuevos espacios comunitarios. “Estamos en conversaciones con nuestras 191 comunas para la apertura de heladerías comunales próximamente”, señaló.

Sánchez finalizó resaltando el trabajo articulado del Gobierno Bolivariano y la comunidad. “Hoy, con D’yerling, con un gran equipo, con nuestros niños, nuestras niñas, y siempre acompañados por el pueblo, hacemos la inauguración de la Ruta Heladería Aragua”, puntualizó.

Por su parte, D’yerling De Jesús, presidenta de Heladerías Aragua, agradeció y celebró la apertura de esta sede principal, concebida como la primera de varias instalaciones que proyectan abrirse en los próximos años.

“Esta inauguración es un paso más dentro de las grandes instalaciones que impulsa la Gobernación del estado Aragua. Gracias al apoyo de nuestra Gobernadora seguimos creando espacios accesibles para el disfrute de las familias”, expresó.

De Jesús informó que la Ruta Heladería cuenta con 83 sabores, de los cuales 22 están actualmente disponibles, garantizando que todas las familias puedan disfrutar de una propuesta gustativa única. También anunció que, para 2026, se proyecta la apertura de cuatro nuevas sedes en distintos municipios de la entidad.

“Tenemos sabores para el gusto de todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, con un precio muy accesible para que, bueno, los aragüeños puedan venir a disfrutar y tengan un lugar diferente donde comerse un heladito”, señaló De Jesús.

Explicó además que cada sabor fue inspirado en una comunidad del estado, en un esfuerzo por resaltar la aragüeñidad desde la gastronomía: “cada una de nuestras comunidades está representada en los helados: Tejerías, la Ciénaga, Ocumare, Chuao, San Casimiro, entre otras. Cada sabor tiene un lugar y un significado dentro de nuestro estado”.

La Ruta Heladería atenderá al público de miércoles a domingo, de 4:00 pm a 12:00 am, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para propios y visitantes en el municipio Girardot.

REINYMAR TOVAR |CIUDAD MCY |

FOTOS GBA