Precio del oro alcanza récord histórico de 3 mil 750 dólares

Ciudad MCY.-El precio del oro en la bolsa alcanzó un máximo histórico, para alcanzar los 3 mil 750 dólares por onza troy, según los datos de las operaciones en la bolsa de Nueva York Comex de este lunes. El contrato de futuros de diciembre para el oro creció 45,22 dólares en comparación con el cierre previo, lo que representa un aumento del 1,22%, para alcanzar los 3 mil 751,02 dólares por onza troy. A su vez, el futuro de diciembre para la plata incrementó su valor en un 2,65%, hasta ascender a los 44,09 dólares por onza.

El precio del oro se mantiene cerca de máximos en un contexto de rebaja de tipos en Estados Unidos y una serie de tensiones geopolíticas y comerciales instaladas. Además, los bancos centrales invierten en este rubro. La cotización alcanzó la semana pasada los 3 mil 700 dólares por primera vez. Poco después corregía a la baja al rondar los 3 mil 650 dólares, tras la reunión de la Reserva Federal.

Los inversores a corto plazo y los especulativos recogieron ganancias, ya que el oro aumentó un 40% durante el transcurso del año, y vendieron, de modo que cayó el valor. “Pero no debe confundirse con una señal de un cambio en el contexto fundamental”, afirmaron autoridades del banco suizo, Julius Baer; debido a que el enfriamiento de la economía estadounidense, la bajada de tipos y la debilidad del dólar “deberían seguir atrayendo a los inversores”, afirmaron.

En sus proyecciones más actuales, el Bank of America pronostica 4 mil dólares a mediados del próximo año. En el intermediario bursátil, IG, también consideran que la onza podría situarse en los 4 mil dólares en el 2026 por los recortes de tipos, el debilitamiento del dólar y la fuerte demanda de los bancos centrales. Una hipotética subida del récord de 3 mil 700 dólares a 4 mil dólares refleja un potencial del 8%.

