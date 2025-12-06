Refuerzan plan de asfaltado en Maracay y Choroní

El alcalde de la localidad, en compañía de la Gobernadora, supervisaron parte de las labores que se adelantan en el casco central de la ciudad, y con una especial atención a la carretera Maracay–Choroní

CIUDAD MCY.- El alcalde de la Gran Maracay y Choroní, Rafael Morales, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, supervisaron las labores de asfaltado que se ejecutan de manera articulada en el centro de la ciudad y en la carretera que conduce a la parroquia costera de Girardot.

Morales explicó que el Plan de Asfaltado Municipal fue reactivado recientemente, luego de superar una falla técnica que obligó al cese temporal de la planta local de producción. La reactivación ha sido posible gracias al apoyo de la empresa estatal Vías de Aragua.

Hasta la fecha, han colocado mezcla asfáltica entre las calles Miranda, 5 de Julio y López Aveledo, además de tramos de la avenida Aragua, entre Bermúdez y Fuerzas Aéreas. También se han atendido sectores de la avenida Constitución y otras arterias viales de la Gran Maracay, con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer mayor seguridad a los conductores.

En la comuna Socialista Río Madre Vieja se ejecutan trabajos de bacheo en la intersección de la calle El Estadio con la primera y segunda calle Las Brisas, extendiéndose hacia la avenida principal del sector Las Brisas de La Pedrera.

Labores similares se llevan a cabo en la calle El Canal de Los Olivos, lo que representa un beneficio directo para quienes diariamente transitan por estas zonas.

PARROQUIA CHORONÍ

La carretera Maracay–Choroní también ha sido foco de atención, con la colocación de material asfáltico en puntos neurálgicos como el sector El Charal y Las Lomas. Estas acciones buscan garantizar un acceso más seguro hacia la parroquia costera, reconocida por su atractivo turístico e importancia económica para la entidad.

La gobernadora Sánchez y el alcalde Morales adelantaron que en los últimos días de este 2025 ofrecerán información relevante para la capital aragüeña, vinculada a proyectos de infraestructura y movilidad urbana que buscan consolidar a Maracay como ciudad más ordenada y moderna, bajo los lineamientos que el presidente Nicolás Maduro ha impartido, a través, del Plan de la Patria.

