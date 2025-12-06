Ciudad MCY

Gran Misión Justicia Social desarrolló jornada de salud en Costa de Oro

PorBeatriz Guilarte

Dic 6, 2025

Además de la atención en las diferentes especialidades médicas sin costo alguno, también se entregaron medicamentos con más de 9 mil 800 unidosis entregadas

CIUDAD MCY.- Gracias a las políticas sociales del Gobierno Bolivariano liderado por el Presidente Nicolás Maduro junto a la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez y de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, se llevó a cabo una jornada integral de salud por parte de la Gran Misión Justicia e Igualdad Social, en el municipio Costa de Oro, sector La Boca.

En el operativo se beneficiaron 154 personas y se entregaron mil 741 beneficios integrales, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de manera gratuita a los habitantes de las costas de Aragua.

En el abordaje se ofrecieron consultas de medicina interna, pediatría, podología, traumatología, planificación familiar, oftalmología, ginecología y obstetricia, odontología, oftalmología, entrega de preservativos, vacunación, visita casa por casa, sesión educativa, despistaje de glicemia, tensión arterial, peso y talla.

Además de la atención especializada de forma gratuita, también se entregaron medicamentos, más de 9 mil 800 unidosis entregadas, gracias al equipo médico y de enfermería del Sistema Nacional Público de Salud (SNPS).

Cabe destacar, que estás acciones reafirman el compromiso del Presidente Nicolás Maduro, a través de la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, con el respaldo de la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA  |  FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

