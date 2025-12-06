Cirujano de día y artista de noche destaca en la música criolla

Con el joropo llanero en la sangre, el profesionalismo de un médico y la humildad de un agricultor, Alejandro Pantoja se proyecta a conquistar al que siempre quiere más y mejores interpretaciones

CIUDAD MCY.- Alejandro Pantoja, multifacético artista venezolano, conjuga sus pasiones de ser médico cirujano, entregado agricultor y talentoso cantante de música llanera, anunció el lanzamiento de su segunda producción discográfica. El álbum, que contará con 12 temas, se alejará del corte romántico para ofrecer una propuesta más audaz y tradicional, cargada de despecho y exaltación de la llaneridad, prometiendo cautivar a su expectante público a principios de año.

​​ARTISTA DE RAÍZ Y VOCACIÓN

​Conocido por su trayectoria que lo llevó de Maracay a crecer en Las Mercedes del Llano, el Dr. Alejandro Pantoja es descendiente de la «dinastía Pantoja», una generación de músicos y folkloristas que le inculcaron el amor por el joropo desde su niñez, aunque la medicina lo enamoró por la noble acción de llevar alivio a través de sus manos, la música siempre estuvo en su ADN.

​»Tuve que manejarme bastante entre la música y la medicina por un tiempo hasta que decidí entregarme completamente a mi público,» explicó Pantoja. Su despertar artístico se consolidó durante sus estudios en la Universidad Rómulo Gallegos, donde se graduó de médico cirujano y, en paralelo, se inició en festivales como el de la Voz Unerg 2013, donde consolidó un camino de logros que lo llevaron a crecer en el ámbito profesional de la música.

​ASCENSO Y RECONOCIMIENTO NACIONAL

​El punto de inflexión en su carrera ocurrió en 2017, cuando fue seleccionado para el realista show “La Voz Imbatible”, que transmitía en el canal televisivo nacional Venevisión. Allí, Pantoja se mantuvo como finalista gracias a su original canto llanero, obteniendo reconocimiento internacional.

Sobre esta experiencia, el artista afirmó: “Puedo decir que en ese momento hubo un antes y un después de mi carrera, debido a que la enseñanza y el impulso tan importante que me pudo prestar Súper Sábado Sensacional fue considerable”.

​Posteriormente, entre 2018 y 2019, lanzó los temas que conformaron su primera producción, El Cantante del Momento. Su destacado estilo y particular voz lo posicionaron rápidamente, llevándolo a formar parte del elenco de Corazón Llanero Multimedia como conductor del programa Cartelera del Llano.

​NUEVA PROPUESTA DISCOGRÁFICA

​Ahora, el artista se prepara para un nuevo capítulo con su segunda placa. El álbum, aún sin fecha exacta de lanzamiento , está siendo grabado con un conjunto de sonidos hermosos, producto de la colaboración con grandes de la música llanera de la talla de José “Maestro” Archila y Julio González.

​Pantoja destacó que este material es «menos romántico, pero más llanero, más hacia el despecho, exaltando también todo lo que es la llaneridad, lo lindo del llano». El artista confía en que esta producción superará las expectativas de sus seguidores, a quienes debe todo el apoyo recibido.

​​La historia de Alejandro Pantoja es un testimonio de perseverancia. Recordando una anécdota universitaria, donde un colega intentó desmotivarlo e incluso detener su carrera al no aceptar que fuera médico y cantante a la vez.

Ante esta experiencia Pantoja envió un mensaje de resiliencia: «El mensaje es que nunca, nunca abandones, nunca abandones… Si tú amas algo, no lo abandones».

REINA BETANCOURT | FOTOS: CIUDAD MCY