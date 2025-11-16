Ciudad MCY

Presentaron “El rostro de un enigma” de Luis Lira Ochoa en XXI Filven Aragua

PorRafael Velásquez

Nov 16, 2025

CIUDAD MCY.- La novela de Luis Lira Ochoa “El rostro de un enigma”, un viaje a las profundidades del ser humano, donde cada lector podrá encontrar su propia interpretación y conexión con los personajes y sus historias, fue presentada en la 21.ª Filven Aragua.

La presentación de la novela, publicada por la editorial Ko’ēyú Latinoamérica, y que constituye la segunda obra literaria de Lira Ochoa en este género, contó con la participación del autor en compañía del viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal, y Carlos Ortiz, editor del libro.

El escritor, quien además es médico psiquiatra, explica que el texto, para el que decidió trabajar la técnica de la novela ficcionada o biografía novelada, y donde aborda tangencialmente el tema de la migración en Venezuela, especialmente en la década de 1980, entrelaza fragmentos de su propia vida, al rendir tributo a sus experiencias y a la rica cultura venezolana.

Sebastián, el protagonista, encuentra su rostro en un libro de educación artística y la fascinación por este descubrimiento lo impulsa a maquinar la forma de migrar a Francia bajo la creencia de que tiene un antepasado francés, comentó Lira Ochoa.

“El desenlace tiene que ver con el hecho de cómo los sentimientos y las pasiones pueden desembocar en elementos a veces triunfales y a veces no tan positivos”, expresó el autor.

Fuente: Ministerio de Cultura | FOTO CORTESÍA

