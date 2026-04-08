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Delcy Rodríguez anunció instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral

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PorRafael Velásquez

Abr 8, 2026

CIUDAD MCY.- Este miércoles 8 de abril la presidenta (E) Delcy Rodríguez ofreció un importante mensaje al país, donde anunció la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral, la cual abarcará la Constituyente Laboral y de Seguridad Social que está en curso.

La mandataria encargada indicó que esta Comisión contará con la participación del Estado, del sector privado, de los trabajadores y los pensionados.

“Instalo la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la Constituyente Laboral y de Seguridad Social que está en curso, con participación del Estado, del sector privado, de los trabajadores y los pensionados”, expresó la jefa de Estado en su mensaje a la nación.

FUENTE: LA IGUANA

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