Presidenta (E) Delcy Rodríguez sobre el reconocimiento del Gobierno de los Estados Unidos a Venezuela: “Es el reconocimiento a un país”

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, calificó el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos como un proceso de normalización indispensable para que Venezuela recupere su operatividad y bienestar social. «No es el reconocimiento a una persona, ni a un gobierno, es el reconocimiento a un país para que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar».

Destacó que el diálogo diario permite contrastar los puntos de vista de ambas naciones en un marco de respeto y soberanía.

Asimismo, la Mandataria Encargada subrayó que este avance permite al Estado ejercer su derecho al comercio internacional para intercambiar recursos como petróleo y oro por medicinas y equipamiento médico.

Hizo un llamado a la unión nacional, destacó la Presidenta Encargada que la recuperación del sistema de salud y la estabilidad económica no son temas partidistas, sino una ruta estratégica para garantizar que el país adquiera suministros de forma directa y fortalezca la calidad de vida de todos los venezolanos.

