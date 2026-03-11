Dominicana impuso el ritmo en el clásico caribeño

CIUDAD MCY.- En un juego en el que los lanzadores de Venezuela no fueron efectivos durante la primera mitad del desafío, la República Dominicana venció 7-5 en el Ioandepot Park.

En una gran exhibición ofensiva, Dominicana conectó un total de 4 cuadrangulares en todo el compromiso, destacando la labor con el madero del orden ofensivo que no perdonó.

A primera instancia, Juan Soto madrugó a Eduardo Rodríguez con un cuadrangular de 2 rayitas para poner adelante a República Dominicana en el compromiso. Más adelante Willson Contreras respondió con sencillo impulsor para colocar las cosas 2 por 1.

Otro que se encargó de sacudir el estado fue Ketel Marte con otro vuelacercas, en solitario, y le siguió Vladimir Guerrero Jr. y con este par de cuadrangulares, se ponían 4-1 en la pizarra.

En un intento por devolver la igualada, Maikel García y Luis Arráez pegaron par de inatrapables que acercaron a la novena tricolor 4-3, sin embargo, el batazo que sentenció las acciones fue el jonrón de Fernando Tatis Jr. El hombre de los Padres de San Diego conectó vuelacerca con 2 hombres en circulación para culminar la producción de parte del rival (7-3).

A pesar de la distancia, Venezuela intentó remontar en la parte baja de la novena entrada, con elevado de sacrificio de Luis Arráez y carrera de Ronald Acuña Jr. luego de jugada de selección, los de Omar López no pudieron concretar la hazaña y culminaron el doble play en el último turno de Salvador Pérez.

Con este resultado, Venezuela se verá las caras con la favorita selección de Japón por los cuartos de final, encuentro pautado para el sábado 14 de marzo.

CIUDAD MCY

FOTOS: CORTSÍA