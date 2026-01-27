Presidenta Encargada Delcy Rodríguez ratifica ruta de diálogo diplomático con los Estados Unidos bajo principios de respeto

CIUDAD MCY.- Durante la entrega del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó la voluntad del Gobierno Bolivariano de dirimir las diferencias con la administración de los Estados Unidos a través de canales políticos y diplomáticos.

Delcy Rodríguez destacó que, desde el pasado 3 de enero, se ha planteado una agenda de trabajo basada en la comunicación directa con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. «Hemos establecido canales de comunicación, de respeto y de cortesía (…) con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo», señaló la mandataria encargada, subrayando que las divergencias deben resolverse entre autoridades de países soberanos e independientes.

Asimismo, denunció las campañas de desinformación de las transnacionales de la comunicación, asegurando que la verdad de Venezuela se impone ante la difamación, priorizando siempre la estabilidad y la paz de la República.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA