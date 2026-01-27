Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Presidenta Encargada Delcy Rodríguez ratifica ruta de diálogo diplomático con los Estados Unidos bajo principios de respeto

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Ene 27, 2026

CIUDAD MCY.- Durante la entrega del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó la voluntad del Gobierno Bolivariano de dirimir las diferencias con la administración de los Estados Unidos a través de canales políticos y diplomáticos.

Delcy Rodríguez destacó que, desde el pasado 3 de enero, se ha planteado una agenda de trabajo basada en la comunicación directa con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. «Hemos establecido canales de comunicación, de respeto y de cortesía (…) con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo», señaló la mandataria encargada, subrayando que las divergencias deben resolverse entre autoridades de países soberanos e independientes.

Asimismo, denunció las campañas de desinformación de las transnacionales de la comunicación, asegurando que la verdad de Venezuela se impone ante la difamación, priorizando siempre la estabilidad y la paz de la República.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Presidenta Encargada Delcy Rodríguez ratifica ruta de diálogo diplomático con los Estados Unidos bajo principios de respeto

27 de enero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela cuenta con 176 salas de diálisis para atención gratuita de pacientes

27 de enero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Iniciará activación de programas de atención para pacientes cardiovasculares y con cataratas en todos los estados del país

27 de enero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Aprobada reforma parcial de Ley de la Función de la Policía de Investigación

27 de enero de 2026 Rafael Velásquez