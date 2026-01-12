Ciudad MCY

Presidenta encargada designó a Juan Escalona como ministro del Despacho de la Presidencia

PorMilexis Pino

Ene 12, 2026

CUIDAD MCY.-Este lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a Juan Escalona como ministro para el Despacho de la Presidencia, en sustitución de Aníbal Coronado, quien a su vez pasará a ser ministro de Ecosocialismo, cartera que había estado liderada por Ricardo Molina.

«Designo al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Despacho de la Presidencia. Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo. ¡Vamos siempre adelante!», expresó Rodríguez en el mensaje difundido en la red social Telegram.

Respecto a Coronado, la presidenta encargada señaló que tendrá la misión de «desarrollar el ecosocialismo como línea estratégica fundamental de nuestro proceso revolucionario para la preservación del ambiente».

FUENTE GLOBOVISIÓN | FOTO REFERENCIAL

