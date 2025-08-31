Presidente de Cuba agradeció amistad y ejemplo de Vietnam

CIUDAD MCY.-Poco después de su llegada a esta capital para una visita oficial de tres días, Díaz-Canel escribió en la red social X: “Cálida como su clima y amable como su pueblo ha sido la bienvenida enVietnam”.

El jefe de Estado cubano se mostró también impresionado por el color y la alegría que desborda la siempre heroica Hanoi en el 80 aniversario de la Declaración de Independencia de esta gran nación.

Díaz-Canel anunció la víspera, a través de la propia red social, el inicio de sendas visitas oficiales a Vietnam, China y Laos, “naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos”.

Por su parte, y al dar a conocer la información, la Cancillería cubana detalló que, como parte de su programa de trabajo, el Jefe de Estado participará en los actos conmemorativos por el 80 aniversario de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam, en esta capital.

En Beijing asistirá al acto central por el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Ambas naciones “han caminado juntas a lo largo de los altibajos de la historia, subrayó el diplomático y recordó las palabras del presidente Ho Chi Minh, que mantienen plena vigencia hasta hoy, cuando dijo que “Vietnam y Cuba están separados por miles de millas, pero los corazones de sus pueblos están tan cercanos como los de hermanos”.

