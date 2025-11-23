Presidente de España insta al diálogo entre Venezuela y EEUU

CIUDAD MCY.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, apeló este domingo por abrir «espacios de diálogo» en respeto al derecho internacional ante las actuales tensiones causadas por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, próximo a las aguas territoriales de Venezuela.

«Siempre hemos tenido la misma posición en cada uno de los conflictos y es abrir espacios de diálogo de respeto al derecho internacional y eso es lo que también pedimos en esta cuestión», afirmó Sánchez al ser preguntado sobre las recientes noticias respecto a Venezuela, durante su permanencia en la XX Cumbre del G20.

También expresó que los desacuerdos entre Washington y Caracas no representan una excusa «para que no se respete el derecho internacional y se encuentren cauces de diálogo que puedan dar solución a esta crisis de una manera pacífica», sentenció.

Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, continuamente ha emitido llamados a la paz y el diálogo con la nación norteamericana, en aras de impedir un conflicto militar que desestabilice a la nación venezolana y al continente americano.

AVN | FOTO CORTESÍA