Revenga colmado de alegría y color por su Gran Desfile Navideño 2025

CUIDAD MCY.-La comunidad de Sabaneta, en el municipio José Rafael Revenga, se colmó de espíritu navideño, colores, aguinaldos y entusiasmo con la realización del tradicional Gran Desfile Navideño Revenga 2025, que reunió a más de 20 instituciones educativas de las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy.

El evento, cargado de música, baile, aplausos y diversión, permitió que niños y jóvenes vivieran una jornada dedicada a la época más bonita del año. La banda show de la UEN Manuel Cipriano Pérez acompañó todo el recorrido que inició en el PENB Pico Bolívar y culminó en la UEN Batalla de La Victoria, donde los estudiantes disfrutaron de presentaciones musicales con aguinaldos, villancicos y parrandas que llenaron de alegría a los asistentes.

La celebración estuvo marcada por la creatividad y entusiasmo de los más pequeños, quienes desfilaron con trajes alusivos a la Navidad, luciendo sombreros, gorros, cintillos, faldas y vestimentas llenas de brillo y color. Padres, representantes, docentes y vecinos se sumaron con entusiasmo a esta tradición que fortalece la unión comunitaria y el sentido festivo de la temporada.

El desfile contó con la organización del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, el apoyo logístico de la alcaldía de Revenga y la participación de los entes municipales de seguridad y protección, garantizando el éxito total de la jornada y reafirmando el compromiso de seguir promoviendo actividades que fortalezcan la cultura, la educación y la integración comunitaria.

