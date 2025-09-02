Presidente de la AN Jorge Rodríguez sostendrá reuniones con autoridades de China

Ciudad MCY. –El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, sostendrá reuniones con autoridades de la República Popular de China, con el objetivo de fortalecer las relaciones de hermandad y cooperación entre el país asiático y la República Bolivariana de Venezuela.

La información la dio a conocer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una rueda de prensa con medios internacionales este lunes. «Envié al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, como jefe de la delegación que viajó a China para la celebración de los 80 años de la victoria del pueblo y el Ejército chino, y China, frente al fascismo y militarismo criminal del antiguo imperio japonés».

Agregó que Rodríguez, también alto comisionado de paz de la República Bolivariana de Venezuela para todas las causas nobles, está en China con reuniones muy importantes de las que se debe estar pendiente. «Jorge Rodríguez llegó ayer (domingo) a Beijing, siempre sonriente, optimista y contento», subrayó.

El mandatario envió un mensaje al parlamentario donde le indicó que recuerde lo que hablaron. «Ahí está Venezuela, en los 80 años de la gran celebración de la República Popular China», mientras anunció que Venezuela se incorpora a la propuesta de la Nueva Gobernanza Mundial para la Paz y el Desarrollo, del presidente Xi Jinping.

Fuente: AVN