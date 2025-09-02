Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Comercio entre Venezuela y Colombia crece 14% en primer semestre del 2025

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Sep 2, 2025

Ciudad MCY –La relación comercial formal entre Venezuela y Colombia continúa su crecimiento. En el primer semestre de este año aumentó entre un 13 y un 14% en comparación al mismo periodo del año anterior, informó el presidente de la Cámara Venezolana-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russian

Al respecto, el dirigente gremial detalló que el intercambio binacional aumentó de 500 a 560 millones de dólares aproximadamente y reiteró que las importaciones se mantienen superiores a las exportaciones.

El presidente de Cavecol destacó que la relación entre Caracas y Bogotá es diversa y requiere de muchas áreas en el ámbito comercial.

En días pasados, el director de la agencia Procolombia, Carlos Luna, informó que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia se incrementaron en un 92% entre 2022 y 2025.

El 17 de julio, ambos países firmaron, en la capital venezolana, un memorando de entendimiento para la creación de una Zona Económica Especial de Paz compartida, con el objetivo de impulsar el desarrollo binacional, fortalecer los sectores productivos y garantizar seguridad en la región fronteriza.

Fuente: medios internacionales.

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Conoce las dos razones por las que pretenden atacar a Venezuela

2 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Venezuela denuncia en Conferencia de Desarme de la ONU despliegue militar de EE. UU.

2 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

GBA fortalece infraestructura vial con visión urbana moderna y ecológica

2 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidente de la AN Jorge Rodríguez sostendrá reuniones con autoridades de China

2 de septiembre de 2025 Rafael Velásquez