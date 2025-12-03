Presidente Maduro confirma llamada telefónica de Trump para diálogo entre Estados

Ciudad MCY.-“Creo que el camino del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela tiene que ser un camino de respeto, de diplomacia y de diálogo”, expresó el presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, al revelar que recibió una llamada telefónica realizada desde la Casa Blanca, para que su homólogo Donald Trump pudiera establecer una conversación de Estado a Estado.

“Fíjense, efectivamente, hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump”, indicó el jefe de Estado desde Petare, donde encabezó una jornada de trabajo con las Comunas.

El mandatario nacional señala que decidió hablar sobre este tema, dado que la prensa mundial comenzó a difundir algunas informaciones, pero considera que hay que ser muy prudente para que las cosas se den, efectivamente, y no caer en la llamada “diplomacia de micrófonos”.

“Yo aprendí de seis años de canciller a la prudencia diplomática y luego, en estos años de presidente, con la escuela de canciller y del maestro que tuve, nuestro Comandante Chávez, me gusta la prudencia. ¡No me gusta la diplomacia de micrófono, cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser hasta que se den!”, recalcó.

No obstante, sí confirma que recibió la llamada y describe algunos aspectos de la conversación con el mandatario estadounidense. “Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela”, testimonió.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, ¡Bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia. ¡Porque siempre buscaremos la paz!”, aseveró, con reservado optimismo.

Finalmente, el presidente Nicolás Maduro, acotó: “Así que hasta ahí voy a decir, porque ustedes me conocen. A mí me gusta la prudencia, el respeto y con el favor de Dios y nuestro Comandante de Comandantes, Nuestro Señor Jesucristo, todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela. ¡Amén, amén, por los siglos de los siglos!”.

VTV| FOTO CORTESÍA