Presidente Maduro desplegó 160 URRA desplegadas en el país

Ciudad MCY.-Durante su programa habitual «Con Maduro +» N.º 89, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que esta semana se activó en todo su esplendor el poder de la nación para garantizar la paz y la soberanía mediante la fusión perfecta del poder popular-militar-policial.

En este sentido, el jefe de Estado detalló que ciento sesenta y cuatro (164) Unidades de Reacción Rápida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (URRA), han sido desplegadas en el territorio nacional en defensa del país; ya que se mantiene en vanguardia las 24 horas del día y los 365 días del año.

Asimismo, mencionó que las URRA cuentan con capacidad de combate para la lucha contra las bandas criminales; y la conspiración fascista que preparan desde el exterior, a través de los mercenarios, con la intensión de quebrantar la tranquilidad de la nación.

Activación de Poderes Públicos

En esta línea, el Mandatario nacional acotó que, para afianzar aún más la paz de Venezuela, se activó con mucha fuerza el Poder Público Nacional por ser los que sostienen la paz conquistada y consolidada de Venezuela: el Poder Popular- Militar-Policial, que en la actualidad está más fusionado y unido.

«El poder de la nación venezolana es la unión y fusión perfecta del pueblo, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y sus fuerzas policiales. Un solo plan, una sola voluntad», aseveró el Comandante en Jefe de la FANB.

Adicionalmente, destacó que el pueblo cada vez tiene más fuerza y poder, por tanto, no lo han podido ni podrán detener, ya que cuenta con cinco (5) poderes constitucionales, que fueron creados por la Constitución de 1999: Poder Legislativo, Poder Judicial, el Poder Ciudadano, el Poder Electoral y el Poder Ejecutivo.

Prensa Presidencial