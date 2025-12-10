Venezuela denuncia piratería en robo de barco petrolero confesado por gobierno de Trump

Ciudad MCY.-El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar el grave crimen internacional confesado por Donald Trump, de asaltar un barco petrolero en el mar Caribe, y anunció que defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional.

En un comunicado oficial, la cancillería repudió enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos.

“No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, refiere el texto.

La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe.

No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas.

Este nuevo acto criminal se suma al robo de Citgo, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma.

La humanidad está despertando y luchando contra los abusos imperiales del Norte, como se demostró en numerosas y concurridas manifestaciones de protestas en distintos estados de EEUU y ciudades de Europa. El pueblo venezolano también dio contundente demostración en las calles de Venezuela para defender la paz de nuestro país.

En estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano.

Asimismo, denunciamos que este acto de piratería busca distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo, donde quedaron expuestas nuevamente las manipulaciones y la falta de resultados de quienes han pretendido durante años, sin ningún éxito, una operación de “cambio de régimen”, a través de la violencia y en abierta complicidad con gobiernos occidentales.

Venezuela hace un llamado a todo el pueblo venezolano a mantenerse firme en defensa de la patria, y exhorta a la comunidad internacional a rechazar esta agresión vandálica, ilegal y sin precedentes que se pretende normalizar como herramienta de presión y saqueo.

El Gobierno Bolivariano reafirma que acudirá ante todas las instancias internacionales existentes para denunciar este grave crimen internacional, y defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional.

Venezuela no permitirá que ningún poder extranjero pretenda arrebatarle al pueblo venezolano lo que le pertenece por derecho histórico y constitucional.