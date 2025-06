Presidente Maduro insta al diálogo transversal para aprender y rectificar

CIUDAD MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un mensaje en sus redes sociales, instó al pueblo a «un diálogo transversal con todos: el hombre y la mujer de a pie, con gran tolerancia y amor, para escuchar, aprender y rectificar».

«Es muy importante ir al encuentro del ciudadano y de la ciudadana por mil razones que pudieran tener algunas justas, otras injustas. Esta es una actitud de desánimo o de inconformidad o de no creencia. Es una de las cosas que ustedes deben, de manera muy especial, ir a la búsqueda de aquel o de aquella que no ha creído o no cree en el proyecto de Bolívar, de Chávez y de las 7 Transformaciones», expresó.

Asimismo, destacó que el pueblo venezolano es «gente de doctrina, de pensamiento, de estrategia, de planificación; somos gente seria, somos gente que trabaja en base a un ideal, el ideal de la patria». Agregó que la Revolución Bolivariana está en su mejor momento para ir a un diálogo transversal «con mucha tolerancia, con mucho, a escuchar, a aprender y rectificar muchas cosas de errores que hemos cometido».

El Gobierno Nacional apuesta hoy y siempre al diálogo y al encuentro del pueblo para construir juntos la Venezuela potencia y afrontar todas las adversidades que se presenten en cualquier ámbito para el desarrollo de la nación.

VTV