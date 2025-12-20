Presidente Maduro ordena plantar 10 millones de árboles como meta en 2026

Ciudad MCY.-“Este año tenemos que llegar a los cinco millones de árboles, Rosinés, compañeros y compañeras de cantos y labores, y para el próximo año 2026, que empieza en 12 días, una meta más grande: plantar 10 millones de árboles, todos los parques nacionales florecidos y esta Gran Misión Madre Tierra Venezuela avanzando”, instruyó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante la celebración del Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, elaborado por El Libertador Simón Bolívar.

Desde el Parque Vinicio Adames, del municipio Baruta en la Gran Caracas, donde fue acompañado por la primera dama, Cilia Flores, el ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina, y la jefa del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez, entre otras autoridades, el jefe de Estado dio la palabra a la hija del comandante Hugo Chávez Frías, quien agradeció que el Gobierno Bolivariano dé continuidad a este decreto ambientalista de El Libertador.

“Las metas son altas, son grandes, pero la preparación, la voluntad y, sobre todo, sí, la preparación que hemos venido fortaleciendo, es lo que sé que nos va a permitir llegar a esa meta de 10 millones de árboles para el 2026. Vamos a llegar allí, presidente, se lo aseguramos con todo el compromiso de esta fuerza ecosocialista que usted tiene en su Ejército Verde; es un ejército ecosocialista y están para usted, para la patria, para la patria de Bolívar y Chávez, patria que tanto queremos y, por tanto, luchamos nosotros en la protección de los 44 parques nacionales y los 37 monumentos naturales”, resumió Rosinés.

Igualmente, informó que en este 2026 se conformarán los cinco mil 336 Consejos Ecosocialistas en los territorios comunales, para que se fortalezca la generación de conciencia ecológica tal como lo plasmó Bolívar en su Decreto de Chuquisaca.

Manifestó al mandatario nacional que todo el personal de Inparques, las comunidades y las Comunas, están alegres y agradecidos al Gobierno Bolivariano por hacer realidad la Gran Misión Madre Tierra Venezuela y contribuir con las ideas bolivarianas de su padre, el Comandante Chávez.

“Y él está aquí, él está presente; se lo agradezco porque este tipo de actividades y compromisos que yo personalmente sé que usted las hace de corazón, por la patria, por la Madre Tierra, se lo agradecemos, porque sabemos que su corazón rojo rojito también es verde ecosocialista”.

Vivir en Bolívar

Por su parte, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, intervino en el conversatorio con el presidente Maduro al asegurar que las metas propuestas serán logradas en asambleas de los Comités Ecosocialistas en toda Venezuela. Además, precisó Jiménez, con la juventud venezolana, que es la semilla de avance, la primera tarea que marcó la Constitución Bolivariana de 1999 del Comandante Chávez fue la educación ambiental en todo el sistema educativo bolivariano.

Jiménez subrayó que el jefe de Estado ha instruido seis hitos fundamentales que deben ser llevados a asambleas con los comités ecosocialistas de los cinco mil 336 Circuitos Comunales, con el propósito de debatir y reflexionar colectivamente sobre el camino ecologista.

Destacó que 200 años después, Venezuela continúa en la resistencia de las amenazas del imperialismo neocolonial, ahora acelerado por la tecnología, el egoísmo, el narcisismo y el nazifascismo que muestra desde los centros de poder en Estados Unidos (EEUU.).

“Somos millones en el amor por nuestra tierra, por nuestra historia; es un tributo a la vida; para muchos puede ser poesía a la vida, esperanza y la vida en Bolívar, un infinito, un origen para nuestro pueblo histórico, pero también marca un futuro y yo particularmente siempre digo: Bolívar es la verdad y Bolívar es nuestro destino. Así que hay que vivir en Bolívar”.

VTV | FOTO CORTESÍA