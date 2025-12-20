14 millones de kilogramos de desechos sólidos han sido reciclados por Unidades de Producción Social en 6 meses

CIUDAD MCY .- Un total de 268 unidades de producción social para la recuperación de materiales que forman parte de la basura, y que se convierten en materias primas, plástico, papel, cartón y vidrio, han procesado más de 14 millones de kilogramos de estos materiales en los últimos 6 meses.

Esta información fue dada a conocer por el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, durante un balance de la Gran Misión Madre Tierra, realizado este viernes en el parque Vinicio Adames, ubicado en el estado Miranda.

«Se han creado con las comunas 3 centros de acopio comunal y debemos continuar desarrollándolos en todo el territorio nacional para concentrar allí las materias primas e incorporar a las comunas en estas actividades que deben conformar una actividad económica circular eficiente», detalló la máxima autoridad en Ecosocialismo.

En este contexto, el ministro Molina le informó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) se instaló un biodigestor para fabricar gas metano para la cocina del comedor de la casa de estudios universitario, diseñado por científicos venezolanos para el bien de la comunidad estudiantil. Un proyecto que aspira ser ampliado para otros sectores del país.

Como cierre a su balance, Molina también explicó que junto a los alcaldes y gobernadores, se han establecido 1 mil 353 rutas de recolección de basura en todo el territorio nacional para hacer mucho más eficiente la logística. De la misma manera, precisó que se está trabajando en el proyecto de los 226 vertederos que deberán convertirse en rellenos sanitarios y también en centros de recuperación de materiales económicamente eficientes.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA