Museo Arturo Michelena reúne el encuentro «El hilo que nos une»

CIUDAD MCY.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, invitó a través de su cuenta en Instagram a participar en el encuentro «El hilo que nos une», un espacio dedicado al encuentro, la reflexión y el bienestar a través de la creatividad compartida

«El hijo que nos une» se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 10:00 de la mañana en el Museo Arturo Michelena, ubicado en la esquina Urapal de la parroquia La Pastora, en Caracas.

Los participantes podrán tejer, bordar y desarrollar diversas dinámicas que celebran la unión, la memoria y la expresión colectiva mediante el arte y las labores manuales. Para ello, deben llevar hilos y agujas.

«Te esperamos para compartir juntos este momento de creación, diálogo y conexión. Una oportunidad para fortalecer lazos y celebrar la sensibilidad, la creatividad y la fuerza que nos une», señaló el ente de cultura.

FUENTE:AVN

FOTO:CORTESIA