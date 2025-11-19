Presidente Maduro otorga los XX Premios de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025

Ciudad MCY.-En la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, la investigación científica e innovadora, con capacidad transformadora, es reconocida en los XX Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien encabeza la actividad.

En la actividad se otorgarán galardones en diversas áreas del saber y la inventiva nacional, en las siguientes categorías:

Premio Nacional de Ciencia y Tecnología.

– Mención: Investigadora o Investigador Novel.

– Mención: Amplia Trayectoria.

– Mención: Grupo de Investigación Consolidado.

Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, Tecnológico y de Innovación.

– Mención: Ciencias Naturales.

– Mención: Ciencias de la Salud.

– Mención: Ciencias Exactas.

– Mención: Ciencias Sociales y Humanas.

– Investigación Tecnológica.

Premio a la Inventiva Tecnológica Popular Luis Zambrano.

– Mención: Autodidacta

– Mención: Profesional

Premio Especial de Ciencia y Tecnología.

– Mención: Premio Especial a la Innovación del Trabajador o Trabajadora.

– Mención: Premio Especial a la Mujer y Niña de la Ciencia.

– Mención: Premio Especial a la Juventud.

– Mención: Premio Especial a la Divulgación Científica.

– Mención: Premio Especial a la Iniciativa para el Desarrollo de la IA.

Los Premios Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, forman parte del legado del Comandante Eterno Hugo Chávez, para impulsar y consolidar el avance científico y tecnológico en el país y contribuir, significativamente, al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo venezolano.

En esta oportunidad, el Jefe de Estado entrega en total 41 premios como reconocimiento a los aportes que los científicos han dejado en el área científica, investigación e innovación, así como en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, que ofrecen soluciones a los desafíos reales de la nación.

La edición 2025 galardona a más de 130 personas, de las cuales un alto porcentaje son mujeres y más de 40% son hombres. Todos ellos, pertenecientes a distintos estados del territorio nacional: Zulia, Mérida, Carabobo, Falcón, Aragua, La Guaira, Sucre, Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y Caracas.

El avance de la ciencia y la tecnología, es para Venezuela un pilar fundamental para la transformación, la evolución y adecuación que se han producido en la segunda década del siglo XXI en el mundo, demostrando así, que solo mediante la adaptación y el desarrollo científico, la reflexión crítica de las continuas alteraciones planetarias y la apuesta por el campo de la innovación, los países del mundo podrán avanzar en su transformación social y económica, para la consolidación de su verdadera soberanía.

Prensa Presidencial FOTO CORTESÍA