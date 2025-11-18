Saime realiza jornada especial de cedulación y verificación de datos

Ciudad MCY.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) llevará a cabo una jornada especial de cedulación y verificación de datos sin cita, desde el 18 al 21 de noviembre.

A través de sus redes sociales, informó que todo mayor de 18 años puede asistir. Si es venezolano, debe presentar copia simple de su partida de nacimiento y si es naturalizado, copia de la Gaceta Oficial o constancia de naturalización, «los requisitos se pueden presentar de forma física o digital». Las oficinas de identificación estarán laborando desde la 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Asimismo, anunció que la oficina del Saime ubicada en la Plaza Caracas, atendió a más de 127 mil usuarios durante el año 2025, lo que destaca el compromiso con el pueblo venezolano y su garantía del derecho a la identificación.

«Desde enero hasta la fecha, se realizaron más de 34 mil 900 renovaciones de cédula, con la entrega de 50 mil 500 documentos. Un estimado de siete mil 600 niños, niñas y adolescentes han obtenido su identificación por primera vez».

VTV| FOTO CORTESÍA