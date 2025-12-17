Vicepresidenta Rodríguez: Disputa actual es la misma de Bolívar y Monroe

CIUDAD MCY.- En ocasión del 195.° aniversario de la siembra eterna del Libertador Simón Bolívar, desde el Panteón Nacional, en Caracas, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, declaró que la disputa histórica que actualmente enfrenta Venezuela es la misma que el máximo prócer venezolano libró contra el quinto presidente estadounidense, James Monroe, quien alegaba que todo el continente americano pertenecía a la esfera de influencia imperialista de Washington.

«Hoy la disputa histórica sigue siendo de James Monroe y de Simón Bolívar, y es lo que ellos desde el norte quieren reinventar», expresó Rodríguez.

Reiteró que el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, se cree poseedor de los recursos naturales venezolanos, lo cual Rodríguez denunció como «una situación inédita que tiene que ver con un concepto imperialista, expansionista, de imperialismo estadounidense».

«En estos momentos donde agresiones se ciernen sobre nuestra Patria desde el exterior, el ejemplo de Bolívar es nuestra guía, es nuestra brújula, es nuestro faro de actuación», prosiguió la alta funcionaria.

Además, Rodríguez invocó el concepto de Patria grande, con el cual se originó la nación venezolana al basarse en un concepto anticolonialista de «romper cadenas» y de lucha antiimperialista, «no solamente para nuestro pueblo, sino para los pueblos de nuestra región (…) Bolívar no aró en el mar (…) marcó el horizonte con una gran proyección», señaló Rodríguez al referir a una expresión del Libertador.

Por último, enfatizó que el pueblo venezolano permanece en unión nacional y que, «aquí estamos, hijos e hijas de Bolívar, recargándonos de su fuerza, de su espíritu».

VTV | FOTO CORTESÍA