Presidente Maduro: Respuesta del pueblo para defender la patria es conmovedora

CIUDAD MCY-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó su reconocimiento y felicitaciones al pueblo por su masiva participación en la Gran Jornada de Alistamiento de la Milicia Bolivariana, realizada este fin de semana en todo el territorio nacional.

“Los hombres y mujeres patriotas respondieron con firmeza al llamado para reafirmar el compromiso con la defensa de Venezuela”, destacó el jefe de Estado, al subrayar la determinación de la población venezolana para preservar la paz, la soberanía y la independencia de la nación.

Asimismo, manifestó que “la respuesta que está dando el pueblo de Venezuela para defender su tierra es verdaderamente magnífica y conmovedora”. Durante este fin de semana, miles de venezolanos se movilizaron en plazas, centros comunitarios y unidades militares a fin de participar en la Jornada de Alistamiento de la Milicia Bolivariana, como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz.

Bajo la consigna #YoMeAlistoAlTricolor, acudieron con alegría y patriotismo a las jornadas de registro, donde ratificaron su firme rechazo a las amenazas extranjeras y las narrativas de desestabilización que promueven las campañas mediáticas de la ultraderecha.

Con esta actividad, los venezolanos, lejos de ceder a las presiones del imperio norteamericano, demuestran su unidad inquebrantable y desmontan las campañas mediáticas que intentan desestabilizar al país.

Fuente VTV| Foto Cortesía