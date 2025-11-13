Presidente Maduro sostuvo encuentro con los Comités de la Juventud Comunera

CIUDAD MCY.-Desde el Parque Ezequiel Zamora, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostiene un encuentro con los Comités de la Juventud de las Comunas, generación que asumió el compromiso de ser protagonista, constructora y garante del modelo de gestión popular del país.

Como principal impulsor de la Comuna y del legado del Comandante Chávez, en el año 2024, el presidente Nicolás Maduro puso en marcha la conformación de los Comités de la Juventud en cada comuna del país. Logró que se consolidara la estructura de 53 mil 360 equipos promotores jóvenes en los 5 mil 336 Circuitos Comunales del territorio nacional.

A propósito de esta actividad, el Jefe de Estado acompañó a la juventud comunera del país, que se movilizó en una gran marcha, este jueves, para reiterar su respaldo a la nueva etapa comunal del pueblo venezolano.

El primer punto de salida de este gran recorrido se efectuó desde la Plaza Sucre, pasando desde el parque Alí Primera en Gato Negro, pasarela de Agua Salud, Pagüita, cruce a Puente Nueva República hasta llegar al El Calvario.

‎En este sentido, es importante mencionar que este acto también se realiza en apoyo a la próxima Consulta Popular Nacional que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre, con el objetivo de continuar impulsando las bases del Poder Popular.

Nacimiento de la nueva etapa de las Comunas

Este proceso de consultas de los proyectos comunales son más que una jornada electoral; ya que es la muestra del poder del pueblo, el nivel de democracia protagónica que impulsa el Gobierno Bolivariano en el país, de la mano las comunidades para garantizar la transparencia del proceso y ejecución de las obras aprobadas.

Por otra parte, es relevante recordar que el Dignatario ha reiterado en diferentes ocasiones, durante encuentros con las comunas de Venezuela, que la Nación «está marcando el nacimiento de una nueva fase comunal».

Estas palabras fueron expresadas por el Mandatario Nacional luego de haberse desarrollado en días pasados una exitosa jornada de asambleas populares, en las que se eligieron a más de 145 mil Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) para seguir promoviendo las nuevas estructuras de democracia participativa y popular del país.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA