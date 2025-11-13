Jorge Rodríguez instaló Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional

CIUDAD MCY.-El Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional se instaló este jueves en Caracas, a cargo del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien condenó la desinformación, las agresiones y el bloqueo económico impuesto contra Venezuela.

Rodríguez denunció que el imperio norteamericano utilizando una serie de «elementos fraudulentos, calumniosos, de mentiras» atacan a Venezuela.

Aseveró que el imperio haciendo uso de su poderío a través de los medios de comunicación y las redes sociales, «instalan realidades virtuales» que son absolutamente distintas a la verdad, de la cotidianidad de la vida de 30 millones de seres humanos que «convivimos aquí en la República Bolivariana de Venezuela».

En ese sentido, invitó a los juristas visitantes a vivir la realidad del país, contrastando la percepción mediática, para que puedan observar la paz y la vida cotidiana en las calles, destacando que Venezuela es un país de «puertas abiertas».

Afirmó que el único fin del imperio norteamericano es lograr sustituir al gobierno legítimamente constituido, electo a través de más de 30 procesos electorales en 25 años. «Dicen de manera descarada que lo que quieren es el petróleo venezolano», dijo.

El presidente de la AN catalogó de hipócrita la supuesta lucha antidrogas y la crisis de opioides, por ser Estados Unidos el mayor consumidor de sustancias ilícitas del mundo.

«Si la lucha fuera verdadera contra el narcotráfico lo primero que deberían hacer es considerar el consumo de droga como un problema médico y social. Nos preguntamos cómo es que nunca combaten el tráfico de sustancias ilícitas, en su propio país», añadió.

AVN | FOTO CORTESÍA