Diosdado Cabello: 11 y 12 de septiembre se realizará plenaria del Congreso del PSUV

CIUDAD MCY.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, señaló este lunes que se celebrará una plenaria del congreso de la tolda roja, con el objetivo de evaluar, revisar y corregir todo lo que se deba debido al cumplimiento de las tareas trazadas.

“El 11 y 12 de septiembre se realizará una plenaria del Congreso del PSUV, nuestro partido es como una escuela, pues ganamos 285 alcaldías y nos reunimos para revisar, para ver, para corregir lo que tengamos que corregir”, expresó durante rueda de prensa del partido.

Recordó que la plenaria anterior, que se celebró en febrero de 2025 en La Carlota, el PSUV se trazó unas tareas, entre las que estaba la elección de candidatos y la consolidación de una gran victoria electoral

“El que tenga ojo que vea y el que tenga oídos que escuche: Cuando evaluamos los resultados electorales de estas elecciones de alcaldes y gobernadores en números comparado con el 2020 – 2021, la fuerza revolucionaria con el PSUV en la vanguardia, han tenido un incremento de más de un millón de votos entre cada elección, pero más de 1 millón largo”, señaló.

Asimismo, apuntó que se realizará una revisión del funcionamiento y organización de las estructuras del PSUV a niveles estadales, municipales, bases y en el Circuito Comunal y Comuna.

“Ahí está la territorialización del partido, ahí es donde está nuestra gente, la organización sectorial del partido”, dijo y señaló que también se debitará sobre “la nueva etapa de desarrollo económico y político con las siete transformaciones y sobre una nueva mirada a la gestión pública municipales, estadal y nacional, tomando como centro la comuna”, dijo.

Reafirmó que estas acciones se realizan para seguir avanzado en la construcción del Poder Popular.

REDACCIÓN MAZO