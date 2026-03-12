Legisladores aragüeños aplaudieron el éxito alcanzado por primera Consulta Popular Universitaria

CIUDAD MCY.- La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), legisladora Katiana Hernández, calificó como un hecho histórico la entrega de resultados y proyectos derivados de la exitosa consulta popular realizada en el sector universitario de la entidad.

Durante la jornada legislativa de este jueves, Hernández destacó que esta es la primera vez que se implementa este mecanismo de participación directa en las universidades del estado, y por medio del cual; se realizó la entrega del proyecto de reparación para la flota de autobuses de la Universidad Politécnica Territorial del estado Aragua (UPT – Aragua), el cual incluye el suministro de baterías, cauchos y lubricantes indispensables para reactivar el servicio de transporte estudiantil.

«Nos sentimos agradecidos desde la comunidad universitaria por acompañar este proceso de consulta, enmarcado en las políticas del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez y el apoyo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez», expresó la legisladora.

La reactivación de estas unidades permitirá cubrir rutas estratégicas que benefician a cientos de estudiantes de diversas zonas, incluyendo la ruta central con un recorrido por el casco central de La Victoria, además de la ruta Maracay con la conexión de directa que favorece también a la población estudiantil de Turmero y Cagua.

PROYECTO DE LEY

Durante la sesión de este jueves, los legisladores hicieron un llamado a los aragüeños a acompañar las consultas populares de los dos proyectos de ley que están en discusión. La primera de estas consultas está relacionada con el proyecto de Ley por la Igualdad de las Mujeres impulsada por la Asamblea Nacional (AN); y el proyecto de Ley por la Protección de los Derechos Socioeconómicos.

“Hoy también en este parlamento han propuesto los legisladores la orden Ezequiel Zamora, con el fin de reivindicar el papel de los campesinos y campesinas en este momento histórico”. Hernández dijo que esta orden va a ser enviada a las comisiones respectivas y a la técnica legislativa para ser presentada en los próximos días al parlamento.

RECONOCIMIENTO A LA OPERACIÓN LLOVIZNA

La presidenta del Cleba, en el marco de sus declaraciones hizo un llamado a la ciudadanía a tener conciencia a los temas de destrucción de la vegetación, ya que en estas últimas horas se ha observado un devastador incendio forestal en el Parque Nacional Henri Pittier.

Al respecto, Hernández destacó: “se observa alguna conducta inescrupulosa, se puede atender a tiempo y entender que en esta época de sequía somos corresponsables todas y todas para prevenir este tipo de incendios forestales”.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY