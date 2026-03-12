“En la parroquia es la cosa» alcanza su función número 100 en la Ciudad Jardín

En el género sainete, dividido en 4 partes, se narró por centésima vez una obra que representa el existir venezolano en los años 50

CIUDAD MCY.- La Pérgola de la Casa de la Cultura de Maracay se vistió de gala para recibir la emblemática puesta en escena de «En la parroquia es la cosa», obra original del maestro Humberto Orsini. Bajo la producción del Teatro Estable de Maracay y la dirección de Ezequiel Piñero, esta pieza fundamental de la dramaturgia nacional celebró su función número 100, consolidándose como un referente del patrimonio artístico aragüeño.

La velada contó con la presencia de un público diverso, destacando la participación de la Comuna Maracayá y agrupaciones dancísticas como Danzas Aragua, quienes se unieron para reconocer el talento de un elenco de profesionales que, día tras día, fortalecen la identidad cultural de la región.

Nicolás González, secretario de Cultura del estado Aragua, manifestó su entusiasmo durante el evento, preponderando la importancia de esta trayectoria. «Hoy estamos compartiendo junto a este elenco de artistas aragüeños que dan lo mejor de ellos a través del teatro. Es fundamental resaltar nuestra identidad y a nuestras agrupaciones en el marco de ‘Aragua es Cultura’, tal como nos lo ha encomendado la gobernadora Joana Sánchez», afirmó el secretario.

González también destacó el orgullo que representa para el estado contar con un elenco de este nivel y anunció planes para llevar esta producción a los diferentes municipios de la entidad. Asimismo, aprovechó la oportunidad para invitar a la colectividad a la gran celebración del próximo 19 de marzo, fecha en la que se conmemorará el aniversario de instituciones icónicas como la Casa de la Cultura de Maracay, la Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA), el Teatro de la Ópera y Danzas Aragua.

Por su parte, el director Artístico Ezequiel Piñero, caracterizó la obra en el género de los sainetes, un género «muy popular » en los años 50, y busca representar en 4 historias la esencia del venezolano, el cual tiene un humor y una alegría sin precedentes. «Esto nos permite mantener un mayor acercamiento con el pueblo aragüeño» dijo.

Manifestó en nombre de todo el elenco que recibieron con mucha alegría la ovación del público y que habrá teatro «para rato».

Una de las actrices del Teatro Estable, Marielena Pietro, manifestó que fue un proceso honorable representar la venezolanidad de la cual existe una referencia por las generaciones pasadas, «estudiarlo, conocerlo, vivirlo y actuarlo es otra cosa, nos divertimos mucho porque los personajes son muy nuestros» dijo.

Esta presentación no solo rinde homenaje a la obra de Orsini, sino que reafirma el compromiso de los creadores locales por mantener viva la tradición teatral. Con un cierre lleno de emotividad, las autoridades y artistas presentes recordaron que Aragua sigue siendo un bastión de cultura y tradición para todo el país.

