Protección Civil Aragua organiza a las comunidades en prevención de riesgos

En los encuentros de capacitación se logra identificar las vulnerabilidades para establecer planes de acción y así lograr estrategias para la mitigación de riesgos

CUIDAD MCY.-En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el coordinador general de Protección Civil y jefe de la Unidad de Riesgo del estado Aragua, Eliú Rodríguez, reafirmó el compromiso del organismo con el fortalecimiento de las capacidades preventivas en la entidad y en las comunidades.

La jornada, que se conmemora cada 13 de octubre, destaca el trabajo de las comunidades para reducir el efecto de sismos, erupciones volcánicas o tsunamis. Aunque es imposible eliminar por completo el riesgo de desastre, la prevención y la preparación pueden mejorar las medidas de la resiliencia.

En entrevista con el medio impreso Ciudad MCY, Rodríguez indicó que Protección Civil creará y organizará los comités de gestión de riesgo en comunas y consejos comunales.

“Estos comités son espacios para la formación, organización y planificación local, que permiten a los aragüeños identificar sus vulnerabilidades, trazar mapas de riesgo y establecer planes de acción temprana, convirtiéndose en los primeros actores de soluciones. Por ejemplo, no es igual que caigan 10 milímetros en una hora a 60 milímetros. Entonces los 60 milímetros pueden generar un sistema de amenaza mucho mayor que los 10 milímetros, lo que conlleva a que la gente entienda y comprenda que, a pesar de que vive en zona de riesgo, pueda reaccionar oportunamente a la hora de copiosas precipitaciones”, argumentó Rodríguez.

​Asimismo, el coordinador general hizo un llamado enfático a no bajar la guardia y a mantener activas las labores preventivas.

“La reducción del riesgo es una tarea que todos los días exhortamos a las autoridades competentes y a la comunidad organizada mantener las condiciones de preparación y continuar con los trabajos de mitigación”, recomendó el experto.

​Además, Rodríguez subrayó la importancia de la limpieza y el mantenimiento de cauces de ríos y quebradas en el estado Aragua.

“Una acción vital para prevenir desbordamientos e inundaciones durante los períodos de lluvias es mantener los cauces limpios, porque ellos son las principales barreras de protección para las comunidades; por eso, cuando estamos cerca del periodo lluvioso, se despliegan jornadas de limpieza en los municipios Santiago Mariño, Mario Briceño Iragorry, Francisco Linares Alcántara y otros”, señaló el coordinador general de Protección Civil y jefe de la Unidad de Riesgo del estado Aragua.

Cabe resaltar que, el equipo de Protección Civil Aragua continúa desplegado para ofrecer asesoría, capacitación y apoyo a las comunidades para conformar comités de gestión de riesgo, esto con el objetivo de trabajar de la mano con el pueblo y así reducir la vulnerabilidad y fomentar una cultura de prevención.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS | REFERENCIAL