12 de Octubre: Ni “descubrimiento”, ni “encuentro”, ni “hispanidad”

La fecha histórica ha generado los más diversos matices de una controvertida conmemoración, donde han surgido apasionadas opiniones a favor y en contra del Día de “la raza”, “descubrimiento” o “encuentro”; sin embargo, ya se muestran diferencias y propuestas por la resignificación de ese día en distintos países

CIUDAD MCY.- Para los países que se han deslastrado del concepto colonialista, sus gobiernos han logrado configurar una visión concientizada donde se honra la lucha de los pueblos originarios, y por ello han instaurado conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, día en que los pueblos originarios hicieron frente a la llegada de la invasión española; mientras que para otras naciones, ven en la fecha visiones más integradoras, reconociendo el Encuentro de Dos Mundos o el Día del Respeto a la Diversidad Cultural para valorar la coexistencia de ambas culturas.

La visión de resistencia se centra en la lucha de los pueblos originarios frente a la violencia y el sometimiento de los colonizadores españoles. En Venezuela, se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, y en Bolivia es el Día de la Descolonización. Ambos países han adoptado estas perspectivas para honrar la dignidad y cultura de los pueblos indígenas, abandonando nombres como “Día de la Raza”, por considerar que resaltan el colonialismo y no las culturas originarias.

Con la percepción de dos mundos se busca el reconocimiento de ambas culturas, la europea y la indígena, ya que el mestizaje surgió a partir de ese encuentro, con ejemplos de países como Chile, que reconoce el “Día del Encuentro de Dos Mundos”, porque se maneja el contexto histórico y se busca una perspectiva más amplia, que no solo se centre en el conflicto, sino también en los aportes mutuos y la diversidad cultural que emergió tras la llegada de los españoles.

TODO CAMBIÓ EN ESPAÑA

Para España, en años anteriores, la celebración era conocida con otros nombres: Día de la Raza, Día del Descubrimiento o el Día de la Hispanidad, constructos que en la actualidad han pasado a tener un uso residual.

Si bien en España el 12 de octubre es festivo nacional, son muchos los trabajadores que agradecen tener un día libre pero que, por principios, prefieren no celebrarlo. De hecho se está intentando promover que el Día de la Hispanidad sea laboral, porque representan conmemoraciones alejadas del sentido de algunos trabajadores y porque son fechas relacionadas con “genocidios supremacistas”.

Tras la muerte de Franco y la restauración de la democracia en España, un Real Decreto, publicado en 1982, refrendó que la denominación se mantuviera como Día de la Hispanidad. Sin embargo, en 1987, el Gobierno de Felipe González desterró este nombre, de manera que la celebración pasó a llamarse Fiesta Nacional de España.

La Ley 18/1987 acaba con una “cierta confusión”, ya que hasta ese momento coexistían, “al menos en el plano formal”, distintas fechas de conmemoración del sentimiento nacional. La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de su pluralidad cultural y política, y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía, inicia un período de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.

En América Latina son diversos los nombres y significados, por lo que la fecha tiene distintas celebraciones según el país.

Día de la Resistencia Indígena: Nicaragua y Venezuela celebran la lucha y resistencia de los pueblos originarios frente a la colonización europea.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural / Día de la Interculturalidad: Argentina y Ecuador, celebran la diversidad cultural y el diálogo entre diferentes culturas.

Día de la Descolonización: En Bolivia, esta fecha marca un esfuerzo por la descolonización cultural y social.

Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural: En Perú se conmemora el diálogo entre los pueblos originarios y la interculturalidad.

Día del Encuentro entre Dos Mundos: Chile utiliza esta denominación para reconocer el inicio del encuentro entre diferentes culturas y mundos.

Día de la Fiesta Nacional: En España fue oficializado desde 1987, aunque popularmente se sigue conociendo sin criterio mayoritario como Día de la Hispanidad.

Día de la Nación Pluricultural, en México; Día Panamericano, en Belice; Día de las Culturas, Costa Rica; Día de la Identidad y Diversidad Cultural, República Dominicana; y Día de la Diversidad Cultural, en Uruguay.

MARCOS GAVIDIA │ IMAGENES REFERENCIALES