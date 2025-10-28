PSUV Aragua realizó balance de actividades durante reunión estratégica

La fuerza revolucionaria aragüeña debatió sobre el contexto internacional y las actuales amenazas del gobierno de los Estados Unidos desde Trinidad y Tobago, rechazándolas contundentemente y mostrando el apoyo al presidente Nicolás Maduro en garantía de paz e integridad territorial de la nación

CIUDAD MCY.-En un ambiente de unidad y compromiso revolucionario y con la finalidad de revisar orientaciones emanadas por el Presidente Nicolás Maduro y el secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se desarrolló una reunión ordinaria ampliada del equipo político estadal del PSUV Aragua.

El encuentro lo encabezó Joana Sánchez, enlace nacional del partido en la región; quien junto a toda la militancia patriótica realizaron el balance semanal de las acciones realizadas.

Asimismo la fuerza revolucionaria aragüeña debatió sobre el contexto internacional y las actuales amenazas del gobierno de los Estados Unidos desde Trinidad y Tobago, rechazándolas contundentemente y mostrando el apoyo al presidente Nicolás Maduro en garantía de paz e integridad territorial de la nación frente a cualquiera de estos ataques.

Otro punto central de la agenda fue la revisar las orientaciones para la planificación de acciones conjuntas entre el Gobierno Nacional y Regional, con el objetivo de avanzar en la transformación social, política y económica del país, en el marco del Plan de las 7 Transformaciones y Plan de la Aragüeñidad.

Finalmente esta jornada de trabajo reafirmó el compromiso del PSUV con la planificación de acciones concretas, que fortalezcan la organización y moral de la militancia revolucionaria, al consolidar la unidad como garantía de victoria para avanzar en la construcción y defensa de la Patria Venezolana.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY |

FOTOS PRENSA GBA