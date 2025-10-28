Rehabilitación integral del Piso 8 del HCM ofrecerá atención y servicios de calidad

Como parte del Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno Bolivariano progresa en la recuperación del piso 8, ubicado en el ala Norte del principal centro hospitalario de la región gracias a la permanente articulación y apoyo entre el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez

CIUDAD MCY.-El Gobierno Bolivariano mantiene en pie su compromiso de mejorar las áreas del Hospital Central de Maracay (HCM), por ese motivo, se realiza la rehabilitación integral del piso 8, Ala Norte del principal centro de salud de la entidad.

Los trabajos, enmarcados Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y Plan de la Aragüeñidad, son orientados por la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien ha garantizado como prioridad la recuperación de la infraestructura del nosocomio para lograr ofrecer atención y servicios de calidad en materia sanitaria a todos los aragüeños.

Las labores se han centrado esmalte de los marcos de puertas y ventanas, reparación del cielo raso, mantenimiento en zona de aires acondicionados, colocación de fluxómetros en los sanitarios y cerraduras en las puertas.

También incorporando nuevas griferías en fregaderos, fabricación de nuevas puertas, mantenimiento y equipacion de camas hospitalarias, recuperación de la instalación eléctrica, asegurando la operatividad de cada espacio para atender a los pacientes que hacen vida en esta área de medicina interna.

Es valioso recordar que con la recuperación de esta importante área médica los pacientes pertenecientes del Ala Norte, podrán disfrutar de unos espacios dignificados donde podrán recuperar su salud de manera confortante y segura.

ESPACIOS PARA EL BUEN VIVIR

Los héroes de batas blancas que hacen parte del servicio de medicina interna del HCM, se mostraron felices y agradecidos por la recuperación de estas instalaciones que mejoraran la calidad de vida y el buen vivir tanto de los pacientes como de los médicos.

Ana Albella, jefa del servicio de medicina interna del HCM, comentó que gracias a las labores los pacientes podrán tener una atención.

‘’Estamos en el proceso de rehabilitación de una de nuestras Ala Norte, donde atendemos a pacientes con cuidados especiales, cuidados intermedios, estamos realizando diferentes labores de limpieza, pintura, entre otras, con el objetivo de aumentar la capacidad resolutiva de nuestros pacientes’’ afirmó la doctora.

En otro contexto José Miguel Méndez, residente de tercer año del servicio de medicina interna, expreso que con la rehabilitación integral del Ala Norte, que favorecerá a los futuros médicos en su desarrollo profesional.

‘’Sumamente feliz porque con los trabajos que se están realizando tendremos nuevas habitaciones donde podremos atender a nuestra población aragüeña y además nos beneficia a nosotros como médicos para laboral y para seguir adelante en la formación de nuestros residentes de medicina interna y la atención al ciudadano’’ puntualizó Méndez.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA