Pueblo movilizado en las calles exige a EEUU que devuelva al presidente Maduro

PorMilexis Pino

Ene 3, 2026

Cuidad MCY-El pueblo venezolano se movilizó este sábado a las calles del centro de Caracas para exigir que devuelvan al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura del gobernante en medio de un ataque con misiles durante la madrugada de hoy contra la capital venezolana y otras zonas del país.

«Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado», dijo la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al calificar de «hostil» el ataque.

La alcaldesa de la Capital de la República, aseguró que el chavismo no se va retirar de las calles hasta que se sepa el paradero del jefe de Estado.

«Queremos a Maduro», gritaban los chavistas concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores.

Por su parte, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, señaló que habrá movilizaciones en todo el país para pedir la «fe de vida» del mandatario venezolano y exigir el respeto a «los derechos humanos».

 

Fuente El Foco| Foto Referencial

