Venezuela derrotó a Chile y sumó su primer triunfo rumbo a Catar 2027

CIUDAD MCY.- Este lunes, en el Coliseo Antonio Azurmendy de la ciudad de Valdivia, Venezuela venció a Chile (68-72) y sumó su primera victoria en los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2027 en el cierre de la segunda ventana clasificatoria.

Venezuela anotó los primeros puntos del partido de la mano de José Ascanio. En la siguiente posesión, Yohanner Sifontes convirtió una bandeja. Luego Elian Centeno, a la caída, clavó la pelota: 6-0 en menos de tres minutos. Chile rompió el parcial con un triple de Sebastián Suárez. Tres puntos de Ignacio Carrión empataron el duelo. Cinco minutos de mucho roce, posesiones de larga duración y pocas segundas oportunidades.

La dinámica se mantuvo en los siguientes cinco minutos. Ambas selecciones terminaron el periodo con un 33.3% de acierto en tiros de campo. Chile erró cuatro tiros libres. Ascanio y Suarez fueron los líderes anotadores, con cuatro puntos. Venezuela sostuvo la ventaja inicial (11-12).

En el segundo período, Elian Centeno sumó cuatro puntos en el primer minuto del cuarto. Edwin Mijares siguió el parcial con un triple, el cual generó un timeout del seleccionador Córdoba (11-19). Menos de dos minutos después llegó el segundo tiempo de Chile. Doble más adicional de Elian y triple de Anyelo Cisneros. Diferencia máxima de 14 puntos a falta de 7:15 (11-25). El conjunto local respondió con un triple de Carrión y un doble tras pérdida de Venezuela. Francisco Segura detuvo las acciones (16-25).

El conjunto nacional logró retomar el ritmo desde la defensa y con la carga del rebote ofensivo. Una pérdida de Chile en primera línea, y un rebote ofensivo de Ascanio, lideraron otra racha de 6-0 (16-31). Yeferson Guerra encestó el tercer triple de Venezuela en el partido. Acto seguido, el ‘Bebe’ atacó con éxito la canasta por el eje (18-36). Triples de Felipe Haase y de Fabián Martínez mantuvieron en juego a Chile de cara a la segunda mitad.

En la última posesión del cuarto, justo antes de que expirara el reloj, Yeferson Guerra encestó un triple, su segundo del duelo. 25-41 al descanso. Guerra terminó como el máximo anotador, con 12 unidades -4/7 TC, 2/3 T3- en ocho minutos y medio de juego.

En el tercer cuarto, Felipe Haase comenzó con un doble que fue contestado por un triple de Ascanio. El mismo Haase asumió el liderazgo y convirtió dos triples. Después, el segundo triple de Sebastián Suárez. Un doble de Mijares y libres de Sifontes le permitieron a Venezuela conservar una cómoda ventaja en el momento más lúcido en ataque del rival (36-50).

La etapa Sifontes del partido fue crucial en el tercer cuarto: robo y bandeja, triple en posesión ‘rota’. Venezuela era capaz de adaptarse a los ritmos que proponía el rival. Chile, a pesar de aumentar sus porcentajes de tiro, no pudo disminuir la desventaja. Yeferson Guerra, con una bandeja tras slow step, le dio dos puntos y más ‘momento’ a Venezuela en el segundo final del cuarto. La selección nacional entraría al último cuarto 18 puntos arriba (46-64).

Ya para el cuarto final, Chile recortó distancias con triples de Suárez, Haase e Ignacio Varela (58-68). Parcial de 12-4 en tres minutos y primer instante de presión para Venezuela. Hubo tiempo del seleccionador Segura. Una bandeja de Inyaco puso a Chile a ocho puntos. Le siguió un triple y un doble de Suárez tras pérdidas consecutivas de Tovar y de Guerra (65-68). Un libre de Sifontes cortó 13 puntos seguidos de Chile y casi cuatro minutos de Venezuela sin anotar.

El equipo local tuvo dos posesiones para empatar, pero erró sus lanzamientos. Restando 2:40, Venezuela arrastraba una racha negativa de seis tiros de campo fallados de forma consecutiva. Córdoba pidió tiempo con el marcador 65-69. El quinto triple de Suárez hizo el partido de una sola posesión (68-69). Ascanio sumó un punto desde la línea de libres. Venezuela pudo lograr una parada defensiva con un robo de Sifontes. 68-70 con 50 segundos en el reloj. Tiempo de Chile.

Un stagger para Suárez no dio resultado, Venezuela tomó el rebote defensivo pero cometió falta ofensiva por segunda posesión consecutiva. 21.7 segundos para Chile. Varela se creó el espacio para tomar un tiro de tres, pero erró. Ascanio aseguró el rebote y recibió la falta para ir a la línea de libres. Desde allí sentenció el compromiso.

La selección nacional, a pesar de no anotar ningún tiro de campo en los últimos 7:44, volverá a casa con una victoria de Valdivia. Venezuela se ubica en el tercer lugar del Grupo C, con récord de 1-2 y tres partidos pendientes: el 30/06 ante Colombia, el 02/07 ante Brasil y el 06/07 ante Chile.

