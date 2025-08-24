Ratifican en Belice lazos de solidaridad con Cuba

CIUDAD MCY.- El evento, según el sitio digital de los organizadores, homenajeó el nacimiento del líder de la Revolución Cubana Fidel Castro, y conmemoró el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La embajadora designada de Belice en Cuba y egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), Perlita Aldana, destacó la visión de Fidel Castro al fundar la ELAM, y subrayó la idea del dirigente cubano sobre la necesidad de formar recursos humanos en salud para el bien de los pueblos.

Otros oradores reconocieron la resistencia de Cuba frente al bloqueo económico de Estados Unidos, impuesto por más de seis décadas, y agradecieron la cooperación internacional en diversos sectores.

La embajadora de Cuba, María Caridad Balaguer, agradeció el apoyo del gobierno y pueblo beliceños en foros internacionales, específicamente en la lucha contra el bloqueo y la exclusión de la lista de países patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado norteamericano.

Balaguer reconoció las donaciones materiales de Belice a Cuba ante desastres naturales y el cariño del pueblo hacia los colaboradores cubanos que desde hace más de 30 años trabajan en el país.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESIA