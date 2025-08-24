Instrumento político del pueblo panameño enfrentará al neoliberalismo

CIUDAD MCY.- Tras ser electa como la titular de la organización en la Convención Constitutiva del FAD, a la que asistieron 192 de 219 delegados, la excandidata presidencial por libre postulación en los comicios generales de mayo de 2024, reseñó el largo y azaroso camino recorrido ante trabas del propio Tribunal Electoral, que este domingo rigió el proceso de conformación de esa tolda.

En emotivo acto, en el que además de la junta directiva del FAD se aprobaron el nombre, bandera, Declaración de Principios, Plan de Gobierno y Código de Ética de la entidad, Gordón llamó a llegar a las comunidades de todo el pais para construir organización territorial, unidad, alianzas y solidaridad con las causas justas de las mayorías

con 48 mil 765 afiliados inscritos y este domingo se convirtió en la nueva organización política que correrá en las elecciones generales de 2029.

El FAD encarna un proyecto que ya ha tenido dos intentos previos de consolidarse como fuerza política con representación electoral (2014 y 2019) , pero que no logró acumular los votos necesarios para mantener su personería jurídica.

Durante el quinquenio 2019-2024 se crearon cuatro partidos políticos: Partido Alianza (28 de febrero de 2018), Realizando Metas (24 de marzo de 2021), Partido Alternativa Independiente Social (8 de septiembre de 2021) y el Movimiento Otro Camino (MOCA) (23 de junio de 2022).

Están también las agrupaciones tradicionales como Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático, Panameñista y Movimiento Liberal Republicano y Nacionalista.

A saber, en la nación canalera están además los colectivos políticos en formación, como el Partido Torrijista Revolucionario y el movimiento Renovación de Líderes con Valores para el Progreso de Panamá (Relevo).

PRENSA LATINA || FOTO CORTESIA