Realizada dotación de insumos en el CDI Simón Bolívar de Tovar

CIUDAD MCY.- El Gobierno regional a hecho énfasis en fortalecer el sistema de salud público para garantizar un servicio de calidad a los aragüeños, es por ello que la autoridad única de Salud, la Dra. Yosmary Lombano junto a la coordinadora regional de la Misión Barrio Adentro, Velly Martínez realizaron una significativa dotación de insumos médicos en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), Simón Bolívar del municipio Tovar.

La iniciativa orientada por el presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, tiene como objetivo habilitar los centros de salud públicos con los fármacos e indumentaria necesaria para el bienestar de los niños, jovenes y adultos.

En su visita las autoridades estuvieron acompañadas por el Alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez y el director de salud de la Alcaldía, el Dr. Brayan Brito.

En esta jornada, se realizó la entrega de materiales para curas, suturas, medicamentos y otros, que son esenciales para los pacientes.

Además, realizaron un recorrido por las instalaciones del CDI para identificar las necesidades del centro.

Durante la actividad la Autoridad única de Salud junto al Mandatario municipal, se comprometieron en seguir trabajando en perfecta articulación en pro al bienestar de los ciudadanos.

Esta acción enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad ,demuestra el compromiso del Gobierno Bolivariano en impulsar políticas públicas, preventivas y de atención integral para fortalecer el sistema de salud en la entidad aragüeña.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTO CORTESÍA